Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb - YENİLƏNİB-3
- 28 avqust, 2025
- 12:24
Rusiya ordusunun Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində həlak olanların sayı 14-ə çatıb.
"Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bu barədə şəhər prokurorluğu məlumat verib.
"Həlak olanlar arasında 2, 14 və 17 yaşlarında üç uşaq var", - prokurorluqdan bildirilib.
Ukrayna daxili işlər naziri İqor Klimenko dağılmış binanın qalıqları altından üç nəfərin xilas edildiyini bildirib.
"Ümumilikdə Kiyev üzrə eyni vaxtda təxminən 500 xilasedici və 1000 polis əməkdaşı işləyir. Kiyev polisi zərərçəkənlərlə işləyir. Artıq 60-dan çox istintaq-əməliyyat qrupu yerlərdədir", - o qeyd edib.
Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin nümayəndəsi Svetlana Vodolaqa bildirib ki, çoxmərtəbəli binanın qalıqları altında doqquz nəfər ola bilər: "Lakin bu insanların zərbə anında öz mənzillərində olub-olmadığı məlum deyil".
Qeyd olunur ki, paytaxtın 8 rayonu, o cümlədən Darnitsı və Dnepr rayonları zərər çəkib. Beş ərazidə qəza-xilasetmə işləri davam edir.
Rusiya avqustun 28-i gecə saatlarında Ukrayna ərazisinə növbəti dəfə hücuma keçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın daxili işlər naziri İqor Klimenko məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Kiyevə endirilən kütləvi hava zərbələri nəticəsində dörd mülki şəxs həlak olub, 20-dən çox insan yaralanıb: "Ölənlər arasında iki uşaq var".
Nazir əlavə edib ki, Kiyevə hava hücumu 9 saatdan çox davam edib.