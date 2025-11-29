İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rusiya Kiyev vilayəti və paytaxta hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 07:38
    Rusiya Kiyev vilayəti və paytaxta hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Rusiyanın Ukraynanın Kiyev vilayətinə və paytaxta hücumu nəticəsində bir nəfər həlak olub, ən azı doqquz nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarının açıqlamalar verib.

    Kiyevin şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko bildirib ki, Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatlarının Svetoşin rayonuna hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb. Kiyev meri Vitali Kliçko isə əlavə edib ki, yeddi nəfər yaralanıb, onlardan dördü xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Vilayət administrasiyasının rəhbəri Nikolay Kalaşnik isə Brovar rayonunda çoxmərtəbəli və fərdi yaşayış evlərinin zədələndiyini açıqlayıb. Brovarda iki nəfərin yaralandığı bildirilib.

    Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə, paytaxt və vilayətlər 29 noyabr gecəsi Rusiya Silahlı Qüvvələrinin dronlar və ballistik raketlərdən istifadə etməklə həyata keçirdiyi kombinə edilmiş hücuma məruz qalıb.

    Kiyev Hücum Rusiya
    Киевская область и столица подверглись ударам РФ, есть погибший и раненые

    Son xəbərlər

    07:38

    Rusiya Kiyev vilayəti və paytaxta hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    07:18

    Ağ Ev yalan xəbərləri ifşa olunan KİV-lər üçün "rüsvayçılıq zalı" açıb

    Digər ölkələr
    06:45

    NYP: Yermak cəbhəyə gedəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:24

    Türkiyə milli müdafiə nazirinə yeni müavin təyin edilib

    Region
    05:56

    "Bloomberg": Avropa İttifaqı ABŞ-nin sülh planı üzrə danışıqların bir çox aspektindən xəbərsizdir

    Digər ölkələr
    05:27
    Foto

    Türkiyədə çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan iki cinayətkar qrupun 73 üzvü saxlanılıb

    Region
    04:53

    KİV: Ruanda və Konqo liderləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsi imzalayacaqlar

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ bütün sığınacaq müraciətlərinə baxışı dayandırıb

    Digər ölkələr
    03:53

    Böyük aviaşirkətlər "Airbus" təyyarələrindəki problemlərə görə gecikmələrlə üzləşib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti