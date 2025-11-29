Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Киевская область и столица подверглись ударам РФ, есть погибший и раненые

    В Киеве и столичной области Украины в результате российского удара погиб один, пострадали по меньшей мере девять человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на заявления местных властей.

    В результате налета российских беспилотников в Святошинском районе Киева погиб человек, указал глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Еще семь человек пострадали, четверо из них госпитализированы, сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

    В Броварском районе области повреждены многоэтажные и частные дома, сообщил глава областной администрации Николай Калашник. В Броварах два человека получили ранения.

    Украинская столица и области в ночь на 29 ноября подверглись комбинированной атаке ВС РФ с использованием дронов и баллистических ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

