Rubio: Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşlərdən sonra sülh planına düzəlişlər etdik
- 23 noyabr, 2025
- 21:53
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Cenevrədə Ukrayna ilə danışıqlardan sonra Birləşmiş Ştatların sülh planında dəyişikliklər etdiyini açıqlayıb.
Bu barədə "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir.
Danışıqlardan sonra Rubio mətbuata açıqlamasında bugünkü görüşlərin onun üçün ən məhsuldar və ən səmərəli olduğunu bildirib.
O, Vaşinqton komandasının sülh planında bəzi dəyişikliklər etdiyini aydınlaşdıraraq, hələ çox iş görülməli olduğunu əlavə edib. Həmçinin əlavə məlumatların daha sonra təqdim edilə biləcəyini açıqlayıb.
Dövlət katibi bildirib ki, bütün maraqlı tərəflərin fikirlərinə əsaslanan, yaxşı məhsul var və bu məqamların bəziləri maddə-maddə həll edə biliblər: "Düşünürəm ki, yaxşı irəliləyiş əldə etmişik".
Rubio ABŞ və Ukrayna komandalarının artıq öz otaqlarına çəkildiyini, Amerika komandasının qarşısınıza qoyulmuş bəzi təkliflər üzərində işlədiyini açıqlayıb.
"Biz onlar üzərində işləyirik, fikir ayrılıqlarını daha da azaltmaq və həm Ukrayna, həm də təbii ki, ABŞ üçün məqbul olacaq bir şeyə doğru irəliləmək ümidi ilə bəzi düzəlişlər edirik", - Rubio deyib.