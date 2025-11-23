İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rubio: Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşlərdən sonra sülh planına düzəlişlər etdik

    Digər ölkələr
    • 23 noyabr, 2025
    • 21:53
    Rubio: Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşlərdən sonra sülh planına düzəlişlər etdik

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Cenevrədə Ukrayna ilə danışıqlardan sonra Birləşmiş Ştatların sülh planında dəyişikliklər etdiyini açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir.

    Danışıqlardan sonra Rubio mətbuata açıqlamasında bugünkü görüşlərin onun üçün ən məhsuldar və ən səmərəli olduğunu bildirib.

    O, Vaşinqton komandasının sülh planında bəzi dəyişikliklər etdiyini aydınlaşdıraraq, hələ çox iş görülməli olduğunu əlavə edib. Həmçinin əlavə məlumatların daha sonra təqdim edilə biləcəyini açıqlayıb.

    Dövlət katibi bildirib ki, bütün maraqlı tərəflərin fikirlərinə əsaslanan, yaxşı məhsul var və bu məqamların bəziləri maddə-maddə həll edə biliblər: "Düşünürəm ki, yaxşı irəliləyiş əldə etmişik".

    Rubio ABŞ və Ukrayna komandalarının artıq öz otaqlarına çəkildiyini, Amerika komandasının qarşısınıza qoyulmuş bəzi təkliflər üzərində işlədiyini açıqlayıb.

    "Biz onlar üzərində işləyirik, fikir ayrılıqlarını daha da azaltmaq və həm Ukrayna, həm də təbii ki, ABŞ üçün məqbul olacaq bir şeyə doğru irəliləmək ümidi ilə bəzi düzəlişlər edirik", - Rubio deyib.

    Marko Rubio Ukrayna ABŞ
    Рубио сообщил о корректировках "мирного плана" США после встреч с украинской делегацией

    Son xəbərlər

    21:53

    Rubio: Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşlərdən sonra sülh planına düzəlişlər etdik

    Digər ölkələr
    21:33

    Cenevrədə sülh planı üzrə ABŞ-Ukrayna danışıqlarının əsas mərhələsi başlayıb

    Digər ölkələr
    21:09

    Umerov: Ukrayna üzrə sülh planının razılaşdırılması son mərhələdədir

    Digər ölkələr
    21:01

    Azərbaycan şahmatçıları dünya çempionatında ikinci olub

    Fərdi
    20:52

    Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatına qələbə ilə start verib

    Fərdi
    20:28
    Video

    Hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    20:25
    Foto

    Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rumıniyada işğüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    20:16

    Nigeriyada terrorçular tərəfindən oğurlanan məktəblilərdən 50-si qaçıb

    Digər ölkələr
    19:58

    Gürcüstan Parlamentinin sədri: Zəngəzur dəhlizi regiona fayda gətirəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti