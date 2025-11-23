Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Рубио сообщил о корректировках "мирного плана" США после встреч с украинской делегацией

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 21:37
    Рубио сообщил о корректировках мирного плана США после встреч с украинской делегацией

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров с Украиной Женеве в американский мирный план вносятся изменения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

    После переговоров Рубио сказал прессе, что сегодняшние встречи были для него "самыми продуктивными" и "самыми результативными".

    Он уточнил, что команда Вашингтона вносит в мирный план "некоторые изменения", добавив, что еще многое предстоит сделать. При этом он анонсировал, что позже может быть предоставлена дополнительная информация.

    "У нас есть хороший рабочий продукт, созданный на основе вкладка всех заинтересованных сторон, и мы смогли рассмотреть некоторые из этих пунктов по пунктам. И я думаю, что мы добились хорошего прогресса", - заявил госсекретарь.

    Он сообщил, что сейчас команды США и Украины разошлись по своим комнатам, поскольку американская команда "работает над некоторыми из предложенных нам предложений".

    "Мы работаем над ними, внося некоторые изменения в надежде на дальнейшее сближение разногласий и приближение к тому, что устроит как Украину, так и, конечно же, Соединенные Штаты", - сказал Рубио.

    Также госсекретарь подчеркнул, что любой план требует одобрения президента США Дональда Трампа и предложения России, но он "спокойно" к этому относится.

    мирный план Трампа российско-украинская война Женева Украина переговоры США Марко Рубио
    Rubio: Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşlərdən sonra sülh planına düzəlişlər etdik

    Последние новости

    21:47

    Андрей Ермак сообщил о значительном прогрессе переговоров с США в Женеве

    Другие страны
    21:37

    Рубио сообщил о корректировках "мирного плана" США после встреч с украинской делегацией

    Другие страны
    21:17

    Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира

    Индивидуальные
    21:05

    В Женеве начался основной раунд переговоров США и Украины по "мирному плану"

    Другие страны
    20:47
    Видео

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт скоростной лимит на ряде полос снижен на 20 км/ч

    Инфраструктура
    20:44
    Фото

    Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находится с делегацией в рабочем визите в Бухаресте

    Внешняя политика
    20:26

    Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в Ливане

    Другие страны
    20:08

    На 104-м километре трассы Баку–Газах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    19:53

    Шалва Папуашвили: Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей