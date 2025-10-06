Qırğızıstanda güclü zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 03:21
Qırğızıstanda 5,4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti (USGS) məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri Cəlal-Abad vilayətinin Çatkal rayonunun Kanış-Kiya kəndindən 45 kilometr şimal-qərbdə yerləşib. Yeraltı təkanlar 10 kilometr dərinlikdə baş verib.
Dağıntılar və tələfat barədə məlumat verilməyib.
