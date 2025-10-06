İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 06 oktyabr, 2025
    • 03:21
    Qırğızıstanda güclü zəlzələ baş verib

    Qırğızıstanda 5,4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti (USGS) məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri Cəlal-Abad vilayətinin Çatkal rayonunun Kanış-Kiya kəndindən 45 kilometr şimal-qərbdə yerləşib. Yeraltı təkanlar 10 kilometr dərinlikdə baş verib.

    Dağıntılar və tələfat barədə məlumat verilməyib.

