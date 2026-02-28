İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əraqçi BMT Baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasına məktub ünvanlayıb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 19:22
    Əraqçi BMT Baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasına məktub ünvanlayıb

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ABŞ və İsrailin ölkəyə hücumlarından sonra BMT-nin Baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə məktub göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    Məktubda qeyd olunub ki, ABŞ və İsrail qanunsuz hərəkətlərin bütün nəticələrinə, o cümlədən bundan qaynaqlanan hər hansı gərginliyin artmasına görə tam və birbaşa məsuliyyət daşıyır.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. Donald Tramp iranlı hərbçilərə silahı yerə qoymağı və ya ölməyi təklif edib. İsrail və ABŞ tərəfinin səhər saatlarında endirdiyi zərbələr zamanı İranın Minab şəhərində bir məktəb hücuma məruz qalıb. Respublikanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, hücum nəticəsində 70 nəfər həlak olub, daha 80 nəfər isə yaralanıb.

    Abbas Əraqçi BMT TŞ məktub
    Арагчи направил письмо генсеку ООН

    Son xəbərlər

    20:40

    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37

    İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb

    Region
    20:31

    "Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib

    Digər ölkələr
    20:29

    Pakistan İrana hücumları pisləyib

    Region
    20:23
    Foto

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    20:16

    İran BAEA-nın təcili iclasının keçirilməsini tələb edib

    Region
    20:10

    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    Region
    20:07
    Video

    İran XİN: Məktəbə endirilən zərbədə 160-dək şəxs ölüb - YENİLƏNİB-6

    Region
    19:57

    KİV: İran Hörmüz boğazını bağlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti