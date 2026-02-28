Арагчи направил письмо генсеку ООН

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направил письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности организации.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

В письме отмечается, что США и Израиль несут полную и прямую ответственность за все последствия незаконных действий, включая любую эскалацию напряженности, вызванную их действиями.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.