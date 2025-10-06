В Кыргызстане произошло сильное землетрясение
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 03:44
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.
Как передает Report, об этом сообщилоа Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился в 45 км к северо-западу от населенного пункта Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Последние новости
03:44
В Сиднее мужчина более 100 раз выстрелил из винтовки по людям и авто под своим окномДругие страны
03:44
В Кыргызстане произошло сильное землетрясениеДругие страны
03:06
Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем ВостокеДругие страны
02:51
Мерц считает, что в перспективе военная служба в ФРГ может стать обязательнойДругие страны
02:11
Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса VirginiaДругие страны
01:38
В Германии подожгли один из штабов партии ХССДругие страны
01:20
Рубио назвал следующего кандидата от республиканцев на пост президентаДругие страны
01:02
Азербайджан сохранил второе место в медальном зачете III Игр СНГКомандные
00:54