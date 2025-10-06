В Кыргызстане произошло сильное землетрясение

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.

    Как передает Report, об этом сообщилоа Геологическая служба США (USGS).

    Эпицентр землетрясения находился в 45 км к северо-западу от населенного пункта Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.

    Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

