İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Polşa və Norveç gəmi əleyhinə raketlərin birgə atışlarını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 20:35
    Polşa və Norveç gəmi əleyhinə raketlərin birgə atışlarını həyata keçirib

    Polşa və Norveç NATO-nun "Dəmir müdafiəçi" təlimi çərçivəsində gəmi əleyhinə NSM raketlərinin birgə buraxılışını həyata keçirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı məlumat yayıb.

    "Polşa Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Raket Alayının hərbçiləri "Dəmir müdafiəçi-1025" təlim kompleksi çərçivəsində Norveçdə keçirilən "Aegir-25" beynəlxalq təlimində iştirak ediblər. Təlim NSM (Naval Strike Missile) raketlərinin buraxılışı ilə yekunlaşıb", - məlumatda deyilir.

    "Norveç Kral Donanması ilə birgə əməliyyatlar təkcə inteqrasiya və təcrübə mübadiləsini deyil, hər şeydən əvvəl çətin Skandinaviya şəraitində müdafiə əməliyyatlarını planlaşdırmaq və aparmaq qabiliyyətinin praktiki sınaqlarını əhatə edir. Üçüncü donanmasının bir hissəsi olan Dəniz Qüvvələrinin raket alayı düşmənin yerüstü qüvvələrinə qarşı mübarizə, Polşa Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bazalarını və əsas sahil obyektlərini qorumağa məsuldur", - Polşa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahından bildirilib.

    "Dəmir Müdafiəçi" təlimi sentyabrın 1-də Polşada başlayıb.

    Polşa Norveç Birgə hərbi təlimlər
    Польша и Норвегия провели совместные учебные пуски противокорабельных ракет

    Son xəbərlər

    21:29

    Oğuzda avtomobil 46 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:29

    İlin son Günəş tutulması başlayıb

    Maraqlı
    21:28

    Premyer Liqa: "Neftçi" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    21:22

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi dünya ikincisi olub

    Digər
    21:14

    Tramp: Rusiya gərginliyi davam etdirsə, Polşa və Baltikyanı ölkələri müdafiə edəcəyik

    Digər ölkələr
    21:04
    Foto

    BDU-nun komandası Türkiyədə "TEKNOFEST-2025" festivalında qalib olub

    Elm və təhsil
    20:49

    İsrail Ordusu quru bölmələrini Qəzzaya yerləşdirməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Polşa və Norveç gəmi əleyhinə raketlərin birgə atışlarını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    20:02
    Foto

    Maks Ferstappenin Bakıda ikinci qələbəsi - FOTOREPORTAJ

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti