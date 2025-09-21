Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Польша и Норвегия провели совместные учебные пуски противокорабельных ракет

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 19:04
    Польша и Норвегия провели совместные учебные пуски противокорабельных ракет

    В рамках учений НАТО Iron Defender ("Железный защитник") Польша и Норвегия провели совместные пуски противокорабельных ракет NSM.

    Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВС Польши.

    "Военнослужащие Ракетного полка ВМС Польши приняли участие в международных учениях Aegir-25 на территории Норвегии в рамках комплекса учений Iron Defender-1025. Кульминацией учений стали пуски ракет NSM (Naval Strike Missile)", - говорится в сообщении.

    "Совместные операции с Королевским ВМС Норвегии предполагают не только интеграцию и обмен опытом, но, прежде всего, практическую проверку способности планировать и проводить оборонительные операции в сложных скандинавских условиях. Ракетный полк ВМС, входящий в состав 3-й флотилии кораблей, отвечает за борьбу с надводными силами противника, защиту баз ВМС Польши и ключевых береговых объектов", - подчеркнули в польском Генштабе.

    Отметим, что учения Iron Defender начались в Польше 1 сентября.

    Iron Defender учения НАТО Польша Норвегия ракеты NSM

    Последние новости

    20:03

    Нетаньяху заявил о намерении Израиля бороться против признания Палестины

    Другие
    19:53

    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал укрепление международного сотрудничества

    Внешняя политика
    19:41

    Президент: Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    19:22

    Трамп: США защитят Польшу и страны Прибалтики, если Россия "продолжит эскалацию"

    Другие страны
    19:16

    ЦАХАЛ заявил о начале ввода сухопутных подразделений в Газу

    Другие страны
    19:15

    Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Араз-Нахчыван"

    Футбол
    19:08

    МИД Азербайджана поздравил Мальту по случаю Дня независимости

    Внешняя политика
    19:04

    Польша и Норвегия провели совместные учебные пуски противокорабельных ракет

    Другие страны
    18:51

    Самолет, следовавший в Лондон, совершил посадку в Баку

    Инфраструктура
    Лента новостей