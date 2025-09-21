Польша и Норвегия провели совместные учебные пуски противокорабельных ракет

В рамках учений НАТО Iron Defender ("Железный защитник") Польша и Норвегия провели совместные пуски противокорабельных ракет NSM.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВС Польши.

"Военнослужащие Ракетного полка ВМС Польши приняли участие в международных учениях Aegir-25 на территории Норвегии в рамках комплекса учений Iron Defender-1025. Кульминацией учений стали пуски ракет NSM (Naval Strike Missile)", - говорится в сообщении.

"Совместные операции с Королевским ВМС Норвегии предполагают не только интеграцию и обмен опытом, но, прежде всего, практическую проверку способности планировать и проводить оборонительные операции в сложных скандинавских условиях. Ракетный полк ВМС, входящий в состав 3-й флотилии кораблей, отвечает за борьбу с надводными силами противника, защиту баз ВМС Польши и ключевых береговых объектов", - подчеркнули в польском Генштабе.

Отметим, что учения Iron Defender начались в Польше 1 сентября.