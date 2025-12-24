Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    МИД Азербайджана поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 08:46
    МИД Азербайджана поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения.

    Как передает Report, поздравление опубликовано на странице ведомства в соцсети X.

    "Сегодня день рождения президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего, господина Ильхама Алиева, который решительно трудится на благо развития нашей страны и защиты интересов нашего народа. Мы искренне поздравляем господина Президента и желаем ему дальнейших успехов в его деятельности, направленной на развитие нашей страны. С днем ​​рождения, господин президент!", - говорится в сообщении.

    Azərbaycan XİN dövlət başçısını doğum günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Ilham Aliyev on his birthday

    Лента новостей