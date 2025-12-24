МИД Азербайджана поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 08:46
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило президента Ильхама Алиева с днем рождения.
Как передает Report, поздравление опубликовано на странице ведомства в соцсети X.
"Сегодня день рождения президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего, господина Ильхама Алиева, который решительно трудится на благо развития нашей страны и защиты интересов нашего народа. Мы искренне поздравляем господина Президента и желаем ему дальнейших успехов в его деятельности, направленной на развитие нашей страны. С днем рождения, господин президент!", - говорится в сообщении.
