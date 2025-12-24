Azərbaycan XİN dövlət başçısını doğum günü münasibətilə təbrik edib
- 24 dekabr, 2025
- 08:35
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə platformasında paylaşım edilib.
"Bu gün, ölkəmizin inkişafı və xalqımızın mənafelərinin qorunması yolunda əzmlə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin doğum günüdür. Cənab Prezidenti səmimi-qəlbdən təbrik edir və ölkəmizin inkişafına yönəlmiş qətiyyətli fəaliyyətində daimi uğurlar arzulayırıq. Doğum gününüz mübarək, cənab Prezident!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
