İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Nyu-Yorkda Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma aksiyası davam edir

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 05:52
    Nyu-Yorkda Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma aksiyası davam edir

    ABŞ-nin Nyu-York şəhərində 8 noyabr – Zəfər Günü münasibətilə keçirilən məlumatlandırma aksiyası davam edir.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, aksiya Amerika-Azərbaycan Gənclər Federasiyasının təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutub.

    "Qarabağ şikəstəsi" və "Bayatı-Şiraz" təsnifinin sədaları altında hərəkət edən avtomobilin ekranlarında Azərbaycanın dövlət bayrağı, "Qarabağ sülhün və ümidi məkanıdır", "5 illik qələbən mübarək, Azərbaycan", "Azərbaycanın zəfəri, ədalətin qələbəsi", "Qarabağda davamlı sülh naminə birliyimiz əbədidir", "Zəfər qəhrəmanlarını ehtiramla yad edirik", "Azərbaycan qalib gəldi və Qafqazda sülhü, həmrəyliyi möhkəmləndirdi", "Qarabağ - sülhün və ümidin diyarı", "Azərbaycan - 5 illik cəsarət, 5 illik qürur!" şüarları və xarıbülbül ilə azad olunmuş ərazilərin təsvirləri əks olunub.

    Məlumatlandırma aksiyası çərçivəsində üzərində Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən LED ekranlı avtomobil Nyu-Yorkun Manhetten adasının mərkəzi küçə və meydanlarından - "Times" meydanından, Brodveydən, Uoll Stritdən, Vaşinqton Meydan Parkından, 5-ci Avenyudan, Çambers Strit və Mərkəzi Parkdan keçib, eləcə də strateji əhəmiyyətli binaların, o cümlədən BMT-nin Baş Qərargahının, Dünya Ticarət Mərkəzinin binasının və Bruklin körpüsünün önündə dayanıb.

    Onu da bildirək ki, məlumatlandırma aksiyası səhər saatlarına qədər davam edəcək.

    Nyu-York Zəfər Günü məlumatlandırma aksiyası
    Foto
    В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы

    Son xəbərlər

    06:17

    "Politico": Trampın ofisi ƏƏYP üzrə müavinətlərin ödənilməsi barədə qərar üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    05:52
    Foto
    Video

    Nyu-Yorkda Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma aksiyası davam edir

    Digər ölkələr
    05:22

    Meksika İran kəşfiyyatının İsrail səfirinə qarşı sui-qəsd cəhdi xəbərlərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    04:49

    Heqset: Təchizat yolları və anbarlar ABŞ-yə mümkün hücumun hədəfi olacaq

    Digər ölkələr
    04:17

    Polşa Prokurorluğu sabiq ədliyyə nazirinin saxlanılmasına qərar verib

    Digər ölkələr
    03:49

    Orban: Budapeştdə Rusiya-ABŞ sammiti bunun üçün şərait uyğun olduqda baş tutacaq

    Digər ölkələr
    03:25
    Foto
    Video

    Nyu-Yorkun "Times" meydanında Zəfər Günü ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilir

    Digər ölkələr
    02:57

    ABŞ və Macarıstan mayeləşdirilmiş təbii qaz və nüvə enerjisi ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    02:24

    WP: Aİ ABŞ Silahlı Qüvvələrinin çıxarılması ilə bağlı "aydın təqvim" almaq istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti