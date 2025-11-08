В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Другие страны
    08 ноября, 2025
    06:01
    В Нью-Йорке 8 ноября - в честь Дня Победы - продолжается информационная акция.

    Как передает местное бюро Report, акция проводится по инициативе Федерации азербайджанской молодёжи Америки при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

    Под звуки произведений "Карабах шикестеси" и "Баяты-Шираз" на экранах автомобиля отображаются государственный флаг Азербайджана, лозунги: "Карабах - место мира и надежды", "Поздравляем, Азербайджан, с пятилетием Победы!", "Победа Азербайджана - торжество справедливости", "Наше единство во имя прочного мира в Карабахе вечно", "С почтением вспоминаем героев Победы", "Азербайджан одержал победу и укрепил мир и солидарность на Кавказе", "Карабах - край мира и надежды", "Азербайджан - пять лет мужества, пять лет гордости!", а также изображения харыбюльбюля и освобождённых территорий.

    В рамках акции автомобиль с LED-экранами, демонстрирующими азербайджанские исторические факты, проехал по центральным улицам и площадям Манхэттена - "Таймс-сквер", Бродвей, Уолл-стрит, Вашингтон-сквер-парк, 5-я Авеню, Чамбурс-стрит и Центральный парк, а также сделал остановки перед стратегически важными зданиями, включая штаб-квартиру ООН, Всемирный торговый центр и Бруклинский мост.

    Отметим, что акция продлится до утра.

