İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Netanyahu: İsrail Qəzzadan olan bütün girovları dərhal qəbul etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 16:37
    Netanyahu: İsrail Qəzzadan olan bütün girovları dərhal qəbul etməyə hazırdır

    İsrail Qəzzadakı radikallar tərəfindən azad edilməli olan bütün girovların dərhal qəbuluna hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu bəyanatla İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu çıxış edib.

    "İsrail bütün girovları dərhal qəbul etməyə hazırdır", – deyə hökumət başçısı bildirib.

    Netanyahu bu fikirləri itkin düşmüş və əsir götürülmüş şəxslərlə bağlı koordinator Qal Hirşlə söhbəti zamanı səsləndirib və baş nazirin ofisi tərəfindən yayılıb.

    Binyamin Netanyahu İsrail Fələstin HƏMAS
    Нетаньяху: Израиль готов незамедлительно принять всех заложников из Газы
    Netanyahu: Israel ready to immediately receive all hostages from Gaza

    Son xəbərlər

    17:14

    Niderland Ukraynaya daha bir "Alkmaar" tipli gəmi təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    17:12
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Misirdə işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    17:08

    Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası keçirilir

    Daxili siyasət
    17:06

    Gəncədə avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:01

    Türkiyəli futbolçu oyunun iştirak ərizəsinə salınmadığı üçün millinin düşərgəsini tərk edib

    Futbol
    16:50
    Foto
    Video

    Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, ana və övladı xəsarət alıb

    Hadisə
    16:37

    Netanyahu: İsrail Qəzzadan olan bütün girovları dərhal qəbul etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    16:27

    Azərbaycan XİN İspaniyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:25

    Zelenski Makronla əlavə silah tədarükü məsələsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti