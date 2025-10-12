Нетаньяху: Израиль готов незамедлительно принять всех заложников из Газы
- 12 октября, 2025
- 15:50
Израиль готов незамедлительно принять всех заложников, которые должны быть освобождены радикалами из Газы.
Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Израиль готов к немедленному приему всех заложников", - сказал глава кабмина Израиля.
Высказывания Нетаньяху, сделанные им во время разговора с координатором по делам пленных и пропавших без вести Галем Хиршем, распространила канцелярия премьера.
