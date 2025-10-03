Münhenin hava limanı dronlara görə fəaliyyətini dayandırıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 08:15
    Münhenin hava limanı (Almaniya - red.) hava məkanında dronların aşkarlanması ilə əlaqədar uçuşları dayandırıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə hava limanının saytında dərc olunmuş məlumatda deyilir.

    "Oktyabrın 2-də axşam saatlarında Almaniyanın Hava Hərəkəti İdarəsi yerli vaxtla saat 22:18-dən etibarən Münhen hava limanında uçuşları məhdudlaşdırıb, sonra isə bir neçə pilotsuz uçuş aparatı müşahidə edildiyinə görə onları tamamilə dayandırıb", - məlumatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, insident nəticəsində 17 reys dayanıb. Fasilə 3 000-ə yaxın sərnişinə təsir edib.

    Gələn 15 reys Ştutqart, Nürnberq, Vyana və Frankfurt limanlarına yönləndirilib.

