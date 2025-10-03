Münhenin hava limanı dronlara görə fəaliyyətini dayandırıb
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 08:15
Münhenin hava limanı (Almaniya - red.) hava məkanında dronların aşkarlanması ilə əlaqədar uçuşları dayandırıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə hava limanının saytında dərc olunmuş məlumatda deyilir.
"Oktyabrın 2-də axşam saatlarında Almaniyanın Hava Hərəkəti İdarəsi yerli vaxtla saat 22:18-dən etibarən Münhen hava limanında uçuşları məhdudlaşdırıb, sonra isə bir neçə pilotsuz uçuş aparatı müşahidə edildiyinə görə onları tamamilə dayandırıb", - məlumatda deyilir.
Qeyd olunur ki, insident nəticəsində 17 reys dayanıb. Fasilə 3 000-ə yaxın sərnişinə təsir edib.
Gələn 15 reys Ştutqart, Nürnberq, Vyana və Frankfurt limanlarına yönləndirilib.
Son xəbərlər
08:29
Cefris: Respublikaçılar ABŞ hökumətinin yenidən fəaliyyətə başlaması ilə bağlı danışıqlara hazır deyillərDigər ölkələr
08:17
Foto
Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıbİnfrastruktur
08:15
Münhenin hava limanı dronlara görə fəaliyyətini dayandırıbDigər ölkələr
08:00
III MDB Oyunları: Bu gün 9 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
07:38
Norveçdə təlim zamanı 5 əsgər itkin düşübDigər ölkələr
07:13
Foto
FIFA DÇ-2026-nın rəsmi topunu təqdim edibFutbol
06:27
Bolqarıstan Prezidenti kəşfiyyat orqanına rəhbər təyin etmək hüququndan məhrum olunubDigər ölkələr
06:03
ABŞ-nin İmmiqrasiya Xidməti Çikaqoda fəaliyyətini davam etdirəcəkDigər ölkələr
05:44