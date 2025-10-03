Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников
- 03 октября, 2025
- 06:59
Аэропорт Мюнхена (Германия - ред.) сообщил о приостановке полетов в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.
"Поздно вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18 по местному времени, а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких замеченных беспилотников", - отмечается в публикации.
В нем отмечается, что в результате произошедшего не смогли вылететь 17 рейсов. Приостановка полетов затронула почти 3 тыс. пассажиров.
При этом 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.
