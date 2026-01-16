İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Mossad"ın rəhbəri İranla bağlı vəziyyəti müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedib

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 16:23
    Mossadın rəhbəri İranla bağlı vəziyyəti müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedib

    İsrail kəşfiyyat xidməti "Mossad"ın rəhbəri David Barnea İranla bağlı vəziyyəti müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, "Axios" mənbələrə istinadən bu barədə məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, danışıqlar iki ölkə arasında məsləhətləşmələr çərçivəsində keçiriləcək. "Mossad" rəhbərinin Mayamidə Ağ Evin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff ilə görüşəcəyi gözlənilir. D.Barneanın ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşüb-görüşməyəcəyi hələlik məlum deyil.

    Daha əvvəl, Tramp İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə telefon danışığı aparıb. "The New York Times"ın məlumatına görə, Netanyahu Trampı İrana zərbə endirməyi təxirə salmağa çağırıb.

    İsrail MOSSAD David Barnea ABŞ
    Глава "Моссада" приехал в США обсуждать ситуацию в Иране

    Son xəbərlər

    16:37
    Foto

    Bakıda Hindistanın zihklərə qarşı repressiv siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    16:31

    Azərbaycan "Mastercard"la maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    16:30

    Zelenski: Bəzi məsələlərdə ABŞ ilə eyni mövqedə deyilik

    Digər ölkələr
    16:28

    Şəkidə üç gün əvvəl avtomobildə dərəyə yuvarlanan sürücü ölüb

    Hadisə
    16:25

    "Gənclər" klubunun direktoru: "Azərbaycan Yüksək Liqasında uğur qazanmaq barədə düşünmürük"

    Komanda
    16:23

    "Mossad"ın rəhbəri İranla bağlı vəziyyəti müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedib

    Digər ölkələr
    16:13

    Tovuz Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinə yeni direktor təyin olunub

    Elm və təhsil
    16:13

    Bakıda Hindistanın milli azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans başa çatıb

    Xarici siyasət
    16:12

    Azərbaycan Tunisdən pestisid alışını bərpa edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti