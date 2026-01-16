Глава "Моссада" приехал в США обсуждать ситуацию в Иране

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа прибыл в США для переговоров по ситуации в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Согласно информации, переговоры пройдут в рамках консультаций двух стран в связи с протестами в Иране и возможными военными действиями США в ответ на действия властей Ирана. Ожидается, что глава "Моссада" встретится со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Майами. Встретится ли Барнеа с президентом США Дональдом Трампом, пока неизвестно.

Ранее на этой неделе Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным The New York Times, Нетаньяху призвал Трампа отложить военный удар по Ирану.

Ранее Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление масштабных беспорядков в стране. Однако 14 января он заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет планов осуществлять казни причастных к протестам людей.