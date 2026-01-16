Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава "Моссада" приехал в США обсуждать ситуацию в Иране

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 16:13
    Глава Моссада приехал в США обсуждать ситуацию в Иране

    Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа прибыл в США для переговоров по ситуации в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

    Согласно информации, переговоры пройдут в рамках консультаций двух стран в связи с протестами в Иране и возможными военными действиями США в ответ на действия властей Ирана. Ожидается, что глава "Моссада" встретится со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Майами. Встретится ли Барнеа с президентом США Дональдом Трампом, пока неизвестно.

    Ранее на этой неделе Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным The New York Times, Нетаньяху призвал Трампа отложить военный удар по Ирану.

    Ранее Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление масштабных беспорядков в стране. Однако 14 января он заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет планов осуществлять казни причастных к протестам людей.

    "Mossad"ın rəhbəri İranla bağlı vəziyyəti müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedib

