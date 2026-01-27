В Азербайджане в 2025 году органы 10 посмертных доноров были использованы для трансплантации
Здоровье
- 27 января, 2026
- 10:22
В Азербайджане в 2025 году органы, полученные примерно от 10 посмертных доноров, были использованы при проведении трансплантаций.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Координационном центре донорства и трансплантации органов.
По информации центра, от указанных доноров было выполнено свыше 50 операций по трансплантации. В их числе - несколько трансплантаций почки, порядка 10 операций по пересадке печени, трансплантации роговицы и две трансплантации сердца.
Отмечается, что большинство проведенных операций завершились успешно.
