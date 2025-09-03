KİV: Avropa liderləri və Zelenski sentyabrın 4-də Trampa zəng edəcək
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 20:11
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və digər Avropa liderləri, eləcə də Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sentyabrın 4-də ABŞ lideri Donald Trampla telefon danışığı aparacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Frans Press" agentliyi Yelisey sarayına istinadən məlumat yayıb.
Agentliyin məlumatına görə, söhbətin Ukraynaya yardım göstərmək üçün "istəklilər koalisiyası"nın iclasından sonra saat 14:00-da (Bakı vaxtı ilə 16:00) başlaması planlaşdırılır.
Qeyd olunur ki, görüşdə Kiyev üçün təhlükəsizlik təminatları müzakirə olunacaq.
Son xəbərlər
20:38
Türkiyə Əfqanıstana 25 ton humanitar yardım göndəribDigər ölkələr
20:32
Foto
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin Milli Kitabxanasının direktoru ilə görüşübXarici siyasət
20:31
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqələrini elan edibİnfrastruktur
20:29
Tramp yaxın günlərdə Putinlə danışıq aparacaqDigər ölkələr
20:14
Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyikDigər ölkələr
20:11
KİV: Avropa liderləri və Zelenski sentyabrın 4-də Trampa zəng edəcəkDigər ölkələr
19:53
Tramp HƏMAS-ı girovları dərhal azad etməyə çağırıbDigər ölkələr
19:47
Foto
İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatıbXarici siyasət
19:30