СМИ: Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с Трампом

    • 03 сентября, 2025
    • 20:05
    Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры, а также президент Украины Владимир Зеленский проведут в четверг, 4 сентября, телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

    По данным агентства, начало разговора намечено на 14:00 (16:00 по Баку) после встречи "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине.

    Отмечается, что на встрече будут обсуждаться "гарантии безопасности Киеву".

