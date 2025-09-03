СМИ: Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с Трампом
- 03 сентября, 2025
- 20:05
Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры, а также президент Украины Владимир Зеленский проведут в четверг, 4 сентября, телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
По данным агентства, начало разговора намечено на 14:00 (16:00 по Баку) после встречи "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине.
Отмечается, что на встрече будут обсуждаться "гарантии безопасности Киеву".
