    KİV: ABŞ Rusiya sərhədinə kəşfiyyat təyyarələrini yerləşdirib

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 08:53
    KİV: ABŞ Rusiya sərhədinə kəşfiyyat təyyarələrini yerləşdirib

    ABŞ Norveçə "P-8 Poseidon" sualtı qayıq əleyhinə təyyarələrini yerləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Newsweek" jurnalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Pentaqon Danimarka, Polşa və Norveçdə baş verən dron insidentləri, habelə Rusiyanın NATO ölkələrinin dənizaltı kabelləri və boru kəmərləri üçün yaratdığı ehtimal edilən təhlükə səbəbindən Şimali Avropada patrul təyyarələrinin olmasında maraqlıdır.

    Belə ki, "Boeing P-8 Poseidon" sualtı qayıq əleyhinə təyyarədir və patrul missiyalarını da yerinə yetirə bilir. O, ABŞ da daxil olmaqla bir sıra NATO ölkələri ilə xidmətdədir.

    Onun məsafəsi 8000 km-dən çoxdur, müxtəlif gəmi və sualtı qayıqlara qarşı silahları daşımağa qadirdir.

    ABŞ Avropa
    Newsweek: США перебросили к границе России самолеты-разведчики P-8 Poseidon

