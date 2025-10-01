Newsweek: США перебросили к границе России самолеты-разведчики P-8 Poseidon

США разместили в Норвегии противолодочные самолеты P-8 Poseidon.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Newsweek.

Как отмечается, Пентагон заинтересован в присутствии патрульных самолетов в Северной Европе из-за инцидентов с беспилотниками в Дании, Польше и Норвегии, а также из-за якобы "исходящей от России угрозы подводным кабелям и трубопроводам" стран НАТО.