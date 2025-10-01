Newsweek: США перебросили к границе России самолеты-разведчики P-8 Poseidon

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 08:45
    США разместили в Норвегии противолодочные самолеты P-8 Poseidon.

    Как передает Report, об этом сообщает журнал Newsweek.

    Как отмечается, Пентагон заинтересован в присутствии патрульных самолетов в Северной Европе из-за инцидентов с беспилотниками в Дании, Польше и Норвегии, а также из-за якобы "исходящей от России угрозы подводным кабелям и трубопроводам" стран НАТО.

