İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İtkonen: SGC Aİ-nin enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynamağa davam edir

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 16:03
    İtkonen: SGC Aİ-nin enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynamağa davam edir

    Azərbaycan Avropa İttifaqı (Aİ) üçün təbii qazın mühüm təchizatçısıdır və qitənin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə verir.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında Avropa Komissiyasının rəsmi nümayəndəsi Anna-Kaysa İtkonen bildirib.

    "Azərbaycan Aİ üçün təbii qazın mühüm təchizatçısıdır. Biz bu məsələ üzrə əlaqələri saxlayırıq", - o, Yaxın Şərqdəki son eskalasiyanın səbəb olduğu enerji təchizatı gərginliyi fonunda Aİ-yə yanacaq tədarükünün artırılması imkanlarının Azərbaycanla müzakirə edilib-edilməməsi ilə bağlı suala cavab verərkən bildirib.

    "Məlum olduğu kimi, ötən həftə komissar Yorgensen Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) üzrə nazirlərin iclasında idi və aydındır ki, SGC Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır", - o qeyd edib.

    Anna-Kaysa İtkonen Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) Azərbaycan
    Итконен: ЮГК продолжает играть важную роль в энергобезопасности ЕС
    European Commission highlights Azerbaijan's role in EU energy security

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycan və Portuqaliya XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:51

    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    16:24

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    16:22

    İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmür

    Energetika
    16:20

    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    16:19

    SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti