Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Итконен: ЮГК продолжает играть важную роль в энергобезопасности ЕС

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 15:48
    Итконен: ЮГК продолжает играть важную роль в энергобезопасности ЕС

    Азербайджан является важным поставщиком природного газа для Европейского союза и вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности континента.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    "Азербайджан является важным поставщиком природного газа для Европейского союза. Мы поддерживаем контакты по этому вопросу", - сказала она, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли с Азербайджаном возможность увеличения поставок топлива в ЕС на фоне напряженности в энергопоставках, вызванной последней эскалацией на Ближнем Востоке.

    Как известно, на прошлой неделе комиссар Йоргенсен был в Баку на министерском заседании по Южному газовому коридору, - сказала она. - И, очевидно, Южный газовый коридор играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы".

    Анна-Кайса Итконен Южный газовый коридор (ЮГК) энергобезопасность ЕС
    Ты - Король

    Последние новости

    15:53

    КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте

    Другие страны
    15:50

    США призывают американских граждан покинуть юго-восток Турции

    В регионе
    15:48

    Итконен: ЮГК продолжает играть важную роль в энергобезопасности ЕС

    Другие страны
    15:45

    CМИ: Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти

    Энергетика
    15:35

    ГЭЦ провел выпускные экзамены, у 9 человек обнаружены мобильные телефоны - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    15:35

    Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране

    Другие страны
    15:24

    Флоренс Шмит: Проблемы с поставками энергоносителей могут продлиться до 3 месяцев

    Энергетика
    15:24

    Байрамов обсудил с британским министром эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    15:15

    Вадефуль поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан ФРГ из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей