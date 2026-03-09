Итконен: ЮГК продолжает играть важную роль в энергобезопасности ЕС

Азербайджан является важным поставщиком природного газа для Европейского союза и вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности континента.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Азербайджан является важным поставщиком природного газа для Европейского союза. Мы поддерживаем контакты по этому вопросу", - сказала она, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли с Азербайджаном возможность увеличения поставок топлива в ЕС на фоне напряженности в энергопоставках, вызванной последней эскалацией на Ближнем Востоке.

Как известно, на прошлой неделе комиссар Йоргенсен был в Баку на министерском заседании по Южному газовому коридору, - сказала она. - И, очевидно, Южный газовый коридор играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы".