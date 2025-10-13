İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:35
    İsrail ABŞ Prezidenti Donald Trampın gələn il Nobel Sülh Mükafatına namizədliyini dəstəkləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Knessetin sədri Amir Oxan ABŞ liderinin də iştirak etdiyi xüsusi iclasda bəyan edib.

    "Siz çoxlu sayda insan həyatını xilas etdiniz. Siz sülhün əldə olunması işində hər kəsdən daha çox tanınmağa layiqsiniz. Biz sizin gələn il Nobel Sülh mükafatına namizədliyinizin təsdiqlənməsi üçün müxtəlif ölkələrin hökumətləri ilə müzakirələr aparacağıq. Heç kim buna sizdən daha çox layiq deyil", - o bildirib.

    Израиль намерен поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию в 2026 году

