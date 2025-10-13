Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 14:29
    Израиль намерен поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию в 2026 году

    Израиль поддержит номинацию президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в следующем году.

    Как передает Report, об этом заявил спикер Кнессета Амир Охан на специальном заседании, где участвует и американский лидер.

    "Вы спасли большое количество жизней <...> Вы больше чем кто либо другой заслуживаете признания в деле достижения мира. Мы будем обсуждать с правительствами разных стран, чтобы подтвердить вашу кандидатуру на номинацию Нобелевской премии мира в следующем году. Никто не заслуживает ее больше чем вы", - сказал Охан.

    İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırır

