Израиль намерен поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию в 2026 году

Израиль поддержит номинацию президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в следующем году.

Как передает Report, об этом заявил спикер Кнессета Амир Охан на специальном заседании, где участвует и американский лидер.

"Вы спасли большое количество жизней <...> Вы больше чем кто либо другой заслуживаете признания в деле достижения мира. Мы будем обсуждать с правительствами разных стран, чтобы подтвердить вашу кандидатуру на номинацию Нобелевской премии мира в следующем году. Никто не заслуживает ее больше чем вы", - сказал Охан.