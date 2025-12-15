WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    İranın XİN rəhbəri Moskvaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 15 dekabr, 2025
    • 12:53
    İranın XİN rəhbəri Moskvaya səfər edəcək
    Abbas Əraqçi

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi dekabrın 17-si Moskvaya səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-i məlumat yayıb.

    "Səfər zamanı onun Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovla danışıqları planlaşdırılıb", - bəyanatda deyilib.

    Həmçinin qeyd olunub ki, tərəflər İran nüvə proqramı ətrafında vəziyyət də daxil olmaqla, aktual beynəlxalq problemləri ətraflı müzakirə etmək, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq niyyətindədirlər.

    İran Rusiya Seyid Abbas Əraqçi
    Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабря

    Son xəbərlər

    13:07

    Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edib

    Futbol
    13:05
    Foto

    Azərbaycan nümayəndələri Bəhreyndə keçirilən festivalda Qarabağ atları ilə çıxış ediblər

    Daxili siyasət
    13:01
    Foto

    "Multikulturalizmə giriş" fənnini tədris edən müəllimlər üçün treninq təşkil olunub

    Elm və təhsil
    12:55

    Bakıda Yeni il şənliklərinə hazırlıqla bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədir

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə öhdəliklərini 0,4 milyard dollar artırıb

    Maliyyə
    12:53

    İranın XİN rəhbəri Moskvaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    12:51
    Foto

    Azərbaycanda daha 18 KOB subyekti "Startap" şəhadətnaməsi alıb

    Biznes
    12:49

    Sumqayıtda Uşaq Paralimpiya Oyunları təşkil olunacaq

    Fərdi
    12:48

    Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə aktivlərini 4,5 milyard dollar artırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti