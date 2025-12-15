Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабря

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 12:41
    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Москву 17 декабря, где он проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Как передает Report, об этом сообщили в МИД РФ.

    "17 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Москву с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - говорится в заявлении.

    Также отмечается, что стороны намерены обсудить актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

