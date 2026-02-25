Лала Бабазаде дисквалифицирована на 36 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Азербайджанская каратистка Лала Бабазаде дисквалифицирована на 36 месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA), причиной отстранения стало уклонение спортсменки от сдачи пробы, отказ от прохождения процедуры и непредоставление образца для анализа.

Срок действия санкции установлен с 25 декабря 2025 года. Период дисквалификации завершится 24 декабря 2028 года.