İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycanlı karateçiyə antidopinq qaydalarının pozulmasına görə sanksiya tətbiq edilib

    Fərdi
    • 25 fevral, 2026
    • 15:26
    Azərbaycanlı karateçiyə antidopinq qaydalarının pozulmasına görə sanksiya tətbiq edilib

    Azərbaycan karateçisi Lalə Babazadə 36 aylıq diskvalifikasiya olunub.

    "Report" AMADA-ya istinadən xəbər verir ki, buna idmançı tərəfindən nümunə toplanmasından yayınma, imtina və ya nümunəni təqdim etməmək səbəb olub.

    Sanksiyanın başlama tarixi ötən il dekrabın 25-nə təyin olunub. Cəza müddəti 2028-ci il dekabrın 24-də başa çatacaq.

    AMADA Antidopinq Lalə Babazadə sanksiya
    Лала Бабазаде дисквалифицирована на 36 месяцев за нарушение антидопинговых правил

    Son xəbərlər

    16:22

    Dan Yorgensen Bakıda SGC və "yaşıl enerji" üzrə iclaslarda Aİ-ni təmsil edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:22

    Fərhad Vəliyev: "Qarabağ" səfərdə "Nyukasl"la layiqincə mübarizə apardı"

    Futbol
    16:16

    İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    16:15
    Video

    "Xocalı. Son toy..." filmi "Report" agentliyinin Youtube kanalında yayımlanacaq

    Multimedia
    16:14

    Bakıda 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    16:13

    Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü: Cəzalandırma prosesi və sülh təşəbbüsləri - ŞƏRH

    Analitika
    16:12

    ƏMDX ötən il 4 mindən çox müəssisədən elektron hesabat qəbul edib

    İnfrastruktur
    16:08

    Prezident İlham Əliyev Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    16:06

    "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" və "Aqrarkredit"in əksər müəssisə və obyektləri özəlləşdirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti