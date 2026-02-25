Azərbaycanlı karateçiyə antidopinq qaydalarının pozulmasına görə sanksiya tətbiq edilib
Fərdi
- 25 fevral, 2026
- 15:26
Azərbaycan karateçisi Lalə Babazadə 36 aylıq diskvalifikasiya olunub.
"Report" AMADA-ya istinadən xəbər verir ki, buna idmançı tərəfindən nümunə toplanmasından yayınma, imtina və ya nümunəni təqdim etməmək səbəb olub.
Sanksiyanın başlama tarixi ötən il dekrabın 25-nə təyin olunub. Cəza müddəti 2028-ci il dekabrın 24-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
16:22
Dan Yorgensen Bakıda SGC və "yaşıl enerji" üzrə iclaslarda Aİ-ni təmsil edəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
16:22
Fərhad Vəliyev: "Qarabağ" səfərdə "Nyukasl"la layiqincə mübarizə apardı"Futbol
16:16
İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olubDaxili siyasət
16:15
Video
"Xocalı. Son toy..." filmi "Report" agentliyinin Youtube kanalında yayımlanacaqMultimedia
16:14
Bakıda 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilirİnfrastruktur
16:13
Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü: Cəzalandırma prosesi və sülh təşəbbüsləri - ŞƏRHAnalitika
16:12
ƏMDX ötən il 4 mindən çox müəssisədən elektron hesabat qəbul edibİnfrastruktur
16:08
Prezident İlham Əliyev Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşübDaxili siyasət
16:06