Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Йоргенсен представит ЕС на заседаниях по ЮКГ и зеленой энергетике в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    • 25 февраля, 2026
    • 15:56
    Йоргенсен представит ЕС на заседаниях по ЮКГ и зеленой энергетике в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен посетит Баку для участия во встречах высокого уровня, посвященных Южному газовому коридору (ЮГК) и вопросам зеленой энергетики.

    Об этом европейскому бюро Report сообщили в офисе комиссара.

    Ожидается, что в рамках визита Дан Йоргенсен проведет ряд двусторонних встреч в Баку, а также примет участие в пресс-конференции по итогам заседаний.

    Как сообщалось ранее, 12-е министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 4-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии пройдут в Баку в начале марта.

    Министерские встречи в формате Консультативного совета ЮГК проводятся с февраля 2015 года, а заседания по зеленой энергии - с февраля 2023-го.

    Южный газовый коридор предназначен для экспорта газа из Каспийского региона в Европу. На фоне растущего спроса на азербайджанский газ планируется дальнейшее расширение проекта за счет увеличения мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу.

    Дан Йоргенсен Еврокомиссар Европейский союз Южный газовый коридор Консультативный совет ЮГК зеленая энергия
    Dan Yorgensen Bakıda SGC və "yaşıl enerji" üzrə iclaslarda Aİ-ni təmsil edəcək - EKSKLÜZİV
    Jorgensen to represent EU at SGC and green energy meetings in Baku - EXCLUSIVE

    Последние новости

    16:24

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    16:22

    Папоян: В Ереване видят перспективу масштабной двусторонней торговли с Баку

    В регионе
    16:21

    В Польше мэра Ченстохова задержали по подозрению в коррупции

    Другие страны
    16:21

    Синоптики предупредили о резком снижении температуры: в Баку пойдет мокрый снег

    Экология
    16:17

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ходжавенд

    Внутренняя политика
    16:15

    Ильхам Алиев ознакомился с проделанными в городе Ходжавенд работами, встретился с жителями

    Внутренняя политика
    16:13

    Брат посла Армении в США приговорен к году тюремного заключения условно

    В регионе
    16:09
    Фото

    Минфин Азербайджана и ЕБРР рассмотрели приоритеты сотрудничества

    Финансы
    16:07

    Лала Бабазаде дисквалифицирована на 36 месяцев за нарушение антидопинговых правил

    Индивидуальные
    Лента новостей