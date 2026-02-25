Йоргенсен представит ЕС на заседаниях по ЮКГ и зеленой энергетике в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен посетит Баку для участия во встречах высокого уровня, посвященных Южному газовому коридору (ЮГК) и вопросам зеленой энергетики.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в офисе комиссара.

Ожидается, что в рамках визита Дан Йоргенсен проведет ряд двусторонних встреч в Баку, а также примет участие в пресс-конференции по итогам заседаний.

Как сообщалось ранее, 12-е министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 4-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии пройдут в Баку в начале марта.

Министерские встречи в формате Консультативного совета ЮГК проводятся с февраля 2015 года, а заседания по зеленой энергии - с февраля 2023-го.

Южный газовый коридор предназначен для экспорта газа из Каспийского региона в Европу. На фоне растущего спроса на азербайджанский газ планируется дальнейшее расширение проекта за счет увеличения мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу.