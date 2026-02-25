В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей
Происшествия
- 25 февраля, 2026
- 15:34
В городе Сумгайыте произошла цепная авария с участием пяти легковых автомобилей.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент был зафиксирован на улице Самеда Вургуна.
В результате столкновения пяти транспортных средств автомобилям был нанесен различный материальный ущерб. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
