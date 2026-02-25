Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей

    Происшествия
    • 25 февраля, 2026
    • 15:34
    В городе Сумгайыте произошла цепная авария с участием пяти легковых автомобилей.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент был зафиксирован на улице Самеда Вургуна.

    В результате столкновения пяти транспортных средств автомобилям был нанесен различный материальный ущерб. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

    По факту проводится расследование.

