    Минфин Азербайджана и ЕБРР рассмотрели приоритеты сотрудничества

    Финансы
    • 25 февраля, 2026
    • 16:09
    Минфин Азербайджана и ЕБРР рассмотрели приоритеты сотрудничества

    Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили проекты в сфере водоснабжения и городской инфраструктуры.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минфин Азербайджана, первый заместитель министра Анар Керимов провел встречу с делегацией во главе с руководителем постоянного представительства ЕБРР в Азербайджане Натали Муравидзе.

    В ходе переговоров стороны рассмотрели ход подготовки к подписанию новых проектов, а также определили приоритетные направления сотрудничества в сферах водного хозяйства и городской инфраструктуры.

    Керимов отметил, что ЕБРР является одним из ключевых партнеров Азербайджана в вопросах поддержки частного сектора, укрепления городской инфраструктуры, обеспечения экологической устойчивости и повышения качества коммунальных услуг.

    В свою очередь Натали Муравидзе выразила удовлетворение долгосрочным сотрудничеством с Азербайджаном и отметила, что для Банка одним из приоритетов остается ускорение реализации проектов в сфере водного и городского хозяйства.

