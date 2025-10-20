İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Ermənistan və Moldova Avropaya inteqrasiya məsələlərini müzakirə edib

    • 20 oktyabr, 2025
    • 20 oktyabr, 2025
    • 19:46
    Ermənistan və Moldova Avropaya inteqrasiya məsələlərini müzakirə edib

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və Moldova Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Mixail Popşoy Lüksemburqa işgüzar səfər zamanı Avropaya inteqrasiya məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.

    Tərəflər qarşılıqlı səfərlər və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi vasitəsilə ikitərəfli tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    Mirzoyan və Popşoy Avropaya inteqrasiya məsələlərini müzakirə edərək, müvafiq sənədlərin effektiv həyata keçirilməsində ən yaxşı təcrübələri bölüşməyə hazır olduqlarını vurğulayıblar. Moldova Baş nazirinin müavini hibrid təhdidlər və dezinformasiya ilə mübarizə, habelə bu məqsədlər üçün institutların potensialının gücləndirilməsi daxil olmaqla, ölkəsinin seçki təcrübəsini bölüşüb.

    Ermənistan Moldova Lüksemburq
    Армения и Молдова обсудили вопросы евроинтеграции
    Armenia, Moldova discuss European integration

