    Армения и Молдова обсудили вопросы евроинтеграции

    • 20 октября, 2025
    • 19:24
    Армения и Молдова обсудили вопросы евроинтеграции

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер и глава МИД Молдовы Михаил Попшой рамках рабочего визита в Люксембург обсудили вопросы европейской интеграции.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Собеседники обсудили возможности расширения двустороннего партнерства посредством взаимных визитов и активизации сотрудничества в представляющих взаимный интерес направлениях.

    Мирзоян и Попшой обсудили вопросы европейской интеграции, подчеркнув готовность к обмену передовым опытом в сфере эффективного внедрения соответствующих инструментов. Вице-премьер Молдовы представил опыт выборов в его стране, включая борьбу с гибридными угрозами и дезинформацией, а также укрепление потенциала институтов в этих целях.

    Ermənistan və Moldova Avropaya inteqrasiya məsələlərini müzakirə edib

