Армения и Молдова обсудили вопросы евроинтеграции
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 19:24
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер и глава МИД Молдовы Михаил Попшой рамках рабочего визита в Люксембург обсудили вопросы европейской интеграции.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Собеседники обсудили возможности расширения двустороннего партнерства посредством взаимных визитов и активизации сотрудничества в представляющих взаимный интерес направлениях.
Мирзоян и Попшой обсудили вопросы европейской интеграции, подчеркнув готовность к обмену передовым опытом в сфере эффективного внедрения соответствующих инструментов. Вице-премьер Молдовы представил опыт выборов в его стране, включая борьбу с гибридными угрозами и дезинформацией, а также укрепление потенциала институтов в этих целях.
