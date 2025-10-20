Армения и Молдова обсудили вопросы евроинтеграции

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер и глава МИД Молдовы Михаил Попшой рамках рабочего визита в Люксембург обсудили вопросы европейской интеграции.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Собеседники обсудили возможности расширения двустороннего партнерства посредством взаимных визитов и активизации сотрудничества в представляющих взаимный интерес направлениях.

Мирзоян и Попшой обсудили вопросы европейской интеграции, подчеркнув готовность к обмену передовым опытом в сфере эффективного внедрения соответствующих инструментов. Вице-премьер Молдовы представил опыт выборов в его стране, включая борьбу с гибридными угрозами и дезинформацией, а также укрепление потенциала институтов в этих целях.