Devid Lemmi Böyük Britaniyanın yeni baş nazir müavini təyin edilib
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 19:46
Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Devid Lemmi ölkənin yeni baş nazir müavini və ədliyyə naziri təyin edilib.
Bu barədə "Report" "BBC News"a istinadən xəbər verir.
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Ancela Reynerin vergi qalmaqalına görə baş nazirin müavini vəzifəsindən istefa verdiyini elan etməsindən sonra kabinetində dəyişiklik edib.
Lemminin yerinə xarici işlər naziri vəzifəsinə İvett Kuper təyin edilib, Şabana Mahmud isə daxili işlər naziri vəzifəsinə təyin edilib. Eyni zamanda, Yan Mürrüy Şotlandiya üzrə dövlət katibi vəzifəsini itirib. İcmalar Palatasının rəhbəri postunu tutan Lüsi Pauell də hökuməti tərk edib.
Baş nazirin yaxın vaxtlarda hökumətdə digər dəyişiklikləri də açıqlaya biləcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
20:08
Foto
Bir sıra cinayətlərdə ittiham olunan Ermənistan vətəndaşlarının ibtidai istintaqa ifadələrinin məhkəmədə elan olunması başa çatıbDaxili siyasət
20:00
Azərbaycan-ŞƏT münasibətləri daha geniş əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq - RƏYXarici siyasət
19:46
Devid Lemmi Böyük Britaniyanın yeni baş nazir müavini təyin edilibDigər ölkələr
19:31
Misir fələstinlilərin onun ərazisinə köçürülməsinə qarşıdırDigər ölkələr
19:24
Zelenski Slovakiyanın Baş naziri ilə görüşünü məzmunlu adlandırıbDigər ölkələr
19:22
Foto
Azərbaycan Baltik regionunun ən böyük sərgisində öz məhsullarını təqdim edibBiznes
19:17
Bəzi rayonlarda leysan yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
19:13
Astarada ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıbHadisə
19:12
Video