Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назначен новым заместителем премьер-министра и министром юстиции страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC News.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел перестановки в кабинете министров после того, как Анджела Рэйнер объявила о своей отставке с должности вице-премьера из-за скандала с налогами.

На пост главы МИД Британии, вместо Лэмми, назначена Иветт Купер, а Шабана Махмуд заняла должность министра внутренних дел. В то же время Иэн Мюррей лишился поста государственного секретаря по делам Шотландии. Состав правительства покинула и Люси Пауэлл, занимавшая должность лидера Палаты общин.

Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр может объявить и о других изменениях в правительстве.