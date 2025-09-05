Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 19:38
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назначен новым заместителем премьер-министра и министром юстиции страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC News.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел перестановки в кабинете министров после того, как Анджела Рэйнер объявила о своей отставке с должности вице-премьера из-за скандала с налогами.
На пост главы МИД Британии, вместо Лэмми, назначена Иветт Купер, а Шабана Махмуд заняла должность министра внутренних дел. В то же время Иэн Мюррей лишился поста государственного секретаря по делам Шотландии. Состав правительства покинула и Люси Пауэлл, занимавшая должность лидера Палаты общин.
Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр может объявить и о других изменениях в правительстве.
Последние новости
20:14
Фото
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армянВнутренняя политика
20:10
Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"Формула 1
20:06
Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергиейДругие страны
19:59
Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших месторождений в АзербайджанеЭнергетика
19:50
Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕСДругие страны
19:38
Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером ВеликобританииДругие страны
19:34
Видео
AYNA вносит изменения в схему движения на улице Короглу Рахимова в БакуИнфраструктура
19:20
Египет выступил против переселения палестинцев на свою территориюДругие страны
19:16