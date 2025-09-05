Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 19:38
    Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назначен новым заместителем премьер-министра и министром юстиции страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC News.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел перестановки в кабинете министров после того, как Анджела Рэйнер объявила о своей отставке с должности вице-премьера из-за скандала с налогами.

    На пост главы МИД Британии, вместо Лэмми, назначена Иветт Купер, а Шабана Махмуд заняла должность министра внутренних дел. В то же время Иэн Мюррей лишился поста государственного секретаря по делам Шотландии. Состав правительства покинула и Люси Пауэлл, занимавшая должность лидера Палаты общин.

    Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр может объявить и о других изменениях в правительстве.

    Дэвид Лэмми Великобритания премьер-министр
    Devid Lemmi Böyük Britaniyanın yeni baş nazir müavini təyin edilib
    David Lammy appointed Deputy Prime Minister in cabinet reshuffle

    Последние новости

    20:14
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:10

    Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"

    Формула 1
    20:06

    Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией

    Другие страны
    19:59

    Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших месторождений в Азербайджане

    Энергетика
    19:50

    Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Другие страны
    19:38

    Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

    Другие страны
    19:34
    Видео

    AYNA вносит изменения в схему движения на улице Короглу Рахимова в Баку

    Инфраструктура
    19:20

    Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

    Другие страны
    19:16

    АПБА начало расследование массового отравления в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие
    Лента новостей