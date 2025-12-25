В Турции произошел пожар в жилом доме, пострадали 15 человек

В Турции произошел пожар в жилом доме.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован в районе Эрджиш провинции Ван.

На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи и пожарные. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Отмечается, что в результате пожара 15 человек, в том числе 4 ребенка, отравились дымом и были госпитализированы.

Причина пожара пока не установлена.