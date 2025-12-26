Багдад и Эрбиль продлили соглашение об экспорте нефти через турецкий порт

Багдад и Эрбиль продлили соглашение об экспорте нефти из автономного региона Иракский Курдистан по трубопроводу в турецкий порт Джейхан еще на три месяца.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу Rudaw директор иракской компании по маркетингу нефти (SOMO) Али Низар.

По его словам, центральные власти, руководство автономного региона и нефтяные компании договорились о продлении соглашения "до 31 марта 2026 года".

27 сентября первая партия нефти, добываемой на месторождениях в Иракском Курдистане, после более чем двухлетнего перерыва поступила по трубопроводу в Джейхан. Возобновление экспорта сырья стало возможным благодаря соглашению центрального правительства арабской республики с властями в Эрбиле и нефтедобывающими компаниями, подписанному 25 сентября.