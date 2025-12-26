Кобахидзе рассчитывает на спокойный 2026 год для внутренней политики Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что 2026 год в политическом плане для страны пройдет спокойно.

Как передает Report, об этом он заявил в предновогоднем интервью телеканалу "Имеди".

"Я думаю, в будущем, а также в последующие годы с точки зрения внутренней политики у нас будет спокойно. У нас не намечается выборов. Оппозиция крайне ослаблена. У нас есть собственная повестка дня, которая предполагает радикальные изменения в содержании нашей демократической системы", - сказал глава правительства.

По словам Кобахидзе, важную роль в дальнейшем развитии демократического строя страны сыграет решение Конституционного суда Грузии по иску о запрете партии бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также политических объединений "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".

Отмечается, что иск был подан правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в октябре 2025 года.