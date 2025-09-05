Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    СМИ: Вице-премьер Британии подала в отставку из-за скандала с налогами

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 15:10
    СМИ: Вице-премьер Британии подала в отставку из-за скандала с налогами

    Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    Британское агентство отмечает, что о намерении подать в отставку им сообщила сама Рэйнер, признавшись в неполной уплате налога при покупке нового дома.

    Отмечается, что глава правительства Кир Стармер оказывал своему заместителю полную поддержку, заявляя, что "гордится" работой рядом с ней.

    Рэйнер заявила, что получила неверную юридическую консультацию, из-за чего заплатила меньше налога за новую недвижимость, чем должна была.

    Агентство также отмечает, что в кабинете министров Британии ожидаются масштабные перестановки. Наряду с Анджелой Рэйнер ожидается отставка и министра инвестиций Поппи Густафссон.

    Великобритания правительство перестановки отставка Кир Стармер
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Последние новости

    15:40

    Иран и МАГАТЭ проведут в пятницу переговоры в Вене

    В регионе
    15:30

    Эксперт: Заявление России о "компенсации" за самолет AZAL – попытка манипуляции общественным мнением

    Внешняя политика
    15:27

    Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,65 млн

    Это интересно
    15:25

    Кошта: Делегация ЕС направляется в Вашингтон для координации санкций против России

    Другие страны
    15:24

    СМИ: Франция на грани нового политического кризиса

    Другие страны
    15:24

    Беларусь вручила ноту протеста Польше

    Другие страны
    15:14

    Подсудимый: Я присоединился к созданной Варданяном вооруженной группировке

    Происшествия
    15:10

    СМИ: Вице-премьер Британии подала в отставку из-за скандала с налогами

    Другие страны
    15:04

    Турция и Азербайджан планируют создать водородный летательный аппарат

    Энергетика
    Лента новостей