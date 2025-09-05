СМИ: Вице-премьер Британии подала в отставку из-за скандала с налогами

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Британское агентство отмечает, что о намерении подать в отставку им сообщила сама Рэйнер, признавшись в неполной уплате налога при покупке нового дома.

Отмечается, что глава правительства Кир Стармер оказывал своему заместителю полную поддержку, заявляя, что "гордится" работой рядом с ней.

Рэйнер заявила, что получила неверную юридическую консультацию, из-за чего заплатила меньше налога за новую недвижимость, чем должна была.

Агентство также отмечает, что в кабинете министров Британии ожидаются масштабные перестановки. Наряду с Анджелой Рэйнер ожидается отставка и министра инвестиций Поппи Густафссон.