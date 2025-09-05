İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 15:14
    KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Böyük Britaniyanın Baş nazirinin müavini Ancela Reyner vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.

    Agentlik qeyd edib ki, A.Reynerin özü istefa vermək niyyəti olduğu barədə onlara məlumat verib.

    Bildirilib ki, hökumət başçısı Kir Starmer öz müavininə tam dəstək göstərib və onunla qürur duyduğunu bəyan edib. 

    A.Reyner qeyd edib ki, yanlış hüquqi məsləhət alıb və bunun nəticəsində aldığı yeni daşınmaz əmlak üçün ödəməli olduğundan daha az vergi ödəyib.

    Böyük Britaniya Angela Reyner qalmaqal
    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: Вице-премьер Британии подала в отставку из-за скандала с налогами

    Son xəbərlər

    15:33

    Belarus Polşaya nota verib

    Digər ölkələr
    15:29

    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşib

    Futbol
    15:19

    Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:15

    BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyib

    Xarici siyasət
    15:14

    KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Digər ölkələr
    15:14

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    15:13

    "Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    15:08

    Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilib

    Digər
    15:05

    Son 8 ayda Azərbaycanda beyin ölümü keçirmiş üç nəfərin orqanları başqasına transplantasiya olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti