KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 15:14
Böyük Britaniyanın Baş nazirinin müavini Ancela Reyner vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.
Agentlik qeyd edib ki, A.Reynerin özü istefa vermək niyyəti olduğu barədə onlara məlumat verib.
Bildirilib ki, hökumət başçısı Kir Starmer öz müavininə tam dəstək göstərib və onunla qürur duyduğunu bəyan edib.
A.Reyner qeyd edib ki, yanlış hüquqi məsləhət alıb və bunun nəticəsində aldığı yeni daşınmaz əmlak üçün ödəməli olduğundan daha az vergi ödəyib.
