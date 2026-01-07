Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ilk günün finalçıları müəyyənləşib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Fərdi
    • 07 yanvar, 2026
    • 20:01
    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə finalçılar müəyyənləşib.

    Həlledici mərhələyə yüksələn idmançılar 55, 63, 72, 82, 97 kq çəki dərəcələrində mübarizə aparıblar.

    55 kq

    Elmir Əliyev (Neftçi) – Rəşad Məmmədov ("Neftçi", Şəmkir)

    63 kq

    Ziya Babaşov (Neftçi) – Sakit Quliyev (Neftçi)

    72 kq

    Fəraim Mustafayev (Neftçi) – Xalid Həsənov (Neftçi)

    82 kq

    Elmin Əliyev (MOİK Lənkəran) – Tuncay Vəzirzadə (Neftçi)

    97 kq

    Məhəmməd Əhmədiyev (Neftçi) – Murad Əhmədiyev (Neftçi)

    Qeyd edək ki, sabah bu çəkilərdə qaliblər müəyyənləşəcək. Eyni zamanda 60, 67, 77, 87 və 130 kq-da mübarizəyə start veriləcək. Çempionatın açılış mərasimi 17:00-da başlayacaq.

