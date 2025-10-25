CNN: Tramp Venesuelada narkotik kartellərinə zərbə endirməyi düşünür

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    25 oktyabr, 2025
    ABŞ prezidenti Donald Tramp Venesuelada narkotik kartelinin hədəflərinə zərbə endirmək planlarını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN ABŞ administrasiyasındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbənin sözlərinə görə, zərbələrə kokain istehsalı müəssisələri və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi yolları daxildir. Bu məsələ ilə bağlı yekun qərar hələ verilməyib.

