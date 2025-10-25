CNN: Tramp Venesuelada narkotik kartellərinə zərbə endirməyi düşünür
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 01:03
ABŞ prezidenti Donald Tramp Venesuelada narkotik kartelinin hədəflərinə zərbə endirmək planlarını nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN ABŞ administrasiyasındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Mənbənin sözlərinə görə, zərbələrə kokain istehsalı müəssisələri və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi yolları daxildir. Bu məsələ ilə bağlı yekun qərar hələ verilməyib.
