    CNN: Трамп рассматривает возможность ударов по наркокартелям в Венесуэле

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 01:22
    CNN: Трамп рассматривает возможность ударов по наркокартелям в Венесуэле

    Президент США Дональд Трамп рассматривает планы нанесения ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники из числа должностных лиц американской администрации.

    По ее сведениям, речь идет об ударах по объектам производства кокаина и маршрутам перевозки наркотиков. Окончательного решения по данному вопросу пока не принято.

