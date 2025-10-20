Boliviyada keçirilən prezident seçkilərində Rodriqo Paz qalib gəlib
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 08:21
Senator Rodriqo Paz Boliviya prezident seçkilərinin ikinci turunda qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə rəqəmlər Cənubi Amerika ölkəsinin Ali Seçki Tribunalının dərc etdiyi nəticələrdə öz əksini tapıb.
Belə ki, Mərkəzçi Xristian-Demokrat Partiyasının namizədi seçicilərin 54,61%-nin dəstəyini qazanıb.
"Mən Rodriqo Paz Pereyranı Boliviyada ilk dəfə keçirilən tarixi ikinci tur nəticəsində prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edir və onun hökumətinə uğurlar arzulayıram", - deyə hazırkı prezident Luis Arse "X" platformasında yazıb.
O qeyd edib ki, hakimiyyətin seçkilərlə formalaşmış bir hökumətdən digərinə ötürülməsi son 28 ildə ilk dəfə baş verəcək.
Son xəbərlər
08:38
Buryatiyada zəhərlənənlərin sayı 89-a çatıbRegion
08:21
Boliviyada keçirilən prezident seçkilərində Rodriqo Paz qalib gəlibDigər ölkələr
08:14
Foto
Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:04
ABŞ oktyabrın 20-də Kolumbiyaya qarşı rüsumların artırılacağını elan edəcəkDigər ölkələr
07:46
Britaniyada hərbi bazaları təhdid edən dronların vurulmasına icazə veriləcəkDigər ölkələr
07:20
Çin yanvar-sentyabr aylarında Rusiyadan neft idxalını 8,1% azaldıbDigər ölkələr
07:14
ŞKTR-də keçirilən prezident seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıbDigər ölkələr
06:31
Tramp: Rəfahda atəşkəsin pozulmasının arxasında HƏMAS üsyançıları dayanırDigər ölkələr
06:12