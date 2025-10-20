İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Boliviyada keçirilən prezident seçkilərində Rodriqo Paz qalib gəlib

    Senator Rodriqo Paz Boliviya prezident seçkilərinin ikinci turunda qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə rəqəmlər Cənubi Amerika ölkəsinin Ali Seçki Tribunalının dərc etdiyi nəticələrdə öz əksini tapıb.

    Belə ki, Mərkəzçi Xristian-Demokrat Partiyasının namizədi seçicilərin 54,61%-nin dəstəyini qazanıb.

    "Mən Rodriqo Paz Pereyranı Boliviyada ilk dəfə keçirilən tarixi ikinci tur nəticəsində prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edir və onun hökumətinə uğurlar arzulayıram", - deyə hazırkı prezident Luis Arse "X" platformasında yazıb.

    O qeyd edib ki, hakimiyyətin seçkilərlə formalaşmış bir hökumətdən digərinə ötürülməsi son 28 ildə ilk dəfə baş verəcək.

    Сенатор Родриго Пас одержал победу на выборах президента Боливии

